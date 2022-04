Murilo Huff faz surpresa emocionante para atendentes de lanchonete do Aeroporto de Goiânia

Um gesto inesperado do cantor Murilo Huff surpreendeu duas atendentes de uma lanchonete no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

Ao notar que um clipe dele passava na TV do estabelecimento, o artista resolveu pregar uma ‘peça’ nas mulheres ao se dirigir ao local para comprar uma água.

Em seguida, uma das atendentes chega a duvidar que era realmente o cantor e passa a olhar a televisão e ele repetidas vezes.

Para confirmar que era ele mesmo, Murilo faz uma brincadeira com as mulheres: “Boa música, hein?” e solta uma risada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Ao perceberem que se tratava do artista, elas ficaram visivelmente emocionadas e uma delas chega a revelar que é fã do cantor e que as músicas dele são as mais tocadas no comércio.

“Ai meu Deus, eu amo essa música. Ela é a que mais toca aqui. Posso tirar uma foto com você?”, diz.

O vídeo foi publicado na última quinta-feira (14), enquanto Murilo aguardava um avião para São Paulo, local onde foi fazer um show, e, desde então, tem repercutido na web.

Internautas elogiaram a postura do músico e chegaram a afirmar que atitudes como a do cantor são raras entre os artistas.