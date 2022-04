Vídeo mostra momento em que policial civil é esfaqueado enquanto fazia caminhada

A Polícia Civil (PC) divulgou o vídeo do momento em que o agente Paulo Cézar Monteiro de Souza, de 56 anos, foi esfaqueado enquanto fazia caminhada e após localizar o autor, revelou a motivação do crime.

A agressão ocorreu na sexta-feira (15), por volta de 22h30, em Luziânia, município do entorno do Distrito Federal (DF). A força-tarefa encontrou o suspeito no povoado de São Bartolomeu, em Cristalina, há 40km do local.

Após ser preso, o indivíduo revelou que a esposa, que estava caminhando na frente do policial civil, pensou que o agente estava a perseguindo e contou ao companheiro, que foi tirar satisfações e desferiu a facada.

A vítima, que foi socorrida e levada ao Hospital Santa Maria, no DF, passou por cirurgia e está fora de risco de morte. A PC, que investiga o caso, trata a agressão como tentativa de homicídio.

No vídeo divulgado, não mostra o encontro entre Paulo e o suspeito. Entretanto, mostra o agente correndo e descendo uma esquina e o agressor subindo a mesma rua como se fugisse da cena do crime. Assista: