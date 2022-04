A cebola é um alimento que consegue, ao mesmo tempo, agradar muita gente e ser o maior terror na vida de outras pessoas. Essa hortaliça de gosto muito marcante é usada para temperar outros alimentos e preparações. Bom, mas gostando ou não dela, conheça alguns segredos sobre as cebolas!

6 segredos sobre as cebolas que todo mundo que cozinha deveria saber:

1. Desengordurantes

Se você possui janelas e outras superfícies de vidro engorduradas, aposte nesse alimento! Para isso, parta uma cebola ao meio e esfregue antes de limpar o local como habitual. Ela é excelente para para-brisas, box de banheiro e janelas de blindex.

2. Limpa churrasqueira

Aqui ela será útil além de eliminar a gordura da sua grelha, a cebola ainda remove as sujeirinhas. No mesmo esquema, basta cortar metade da hortaliça e esfregar no aparelho antes de lavar normalmente.

3. Brilha cobre

Sabe sua panela que está começando a envelhecer e ficar gasta? Corte uma cebola ao meio, polvilhe com sal fino e esfregue suavemente toda a superfície do item. Ficará tudo novinho e em folha.

4. Removedor de manchas de ferrugem

Se você quer se livrar das ferrugens em alguns metais, esfregue esse alimento no local e a mágica acontecerá.

5. Repelente

Saindo um pouco das utilidades com a casa, saiba que esfregar cebola na pele é uma forma bastante eficaz de manter os insetos afastados de você. Se você não liga muito para o cheiro ou possui alergia aos cosméticos, tente usar esse alimento.

6. Tinta para tecidos

Por último, se você quiser um corante têxtil 100% natural, por meio da cebola você tem as cores amarela e rosa. Para isso, basta ferver as cascas da cebola em água e depois mergulhar o tecido. A cor final aparecerá quando o tecido estiver seco.

