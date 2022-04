Você é um tipo de pessoa que fica bêbado com facilidade e já passou por situações constrangedoras no WhatsApp? Já teve arrependimentos, como ligar para o ex ou mandar uma mensagem constrangedora no grupo de trabalho?

Pois é, saiba que o aplicativo está desenvolvendo uma nova função que pode ajudar sua vida. Isso porque será lançado uma espécie de “modo embriagado” na plataforma.

Vamos explicar melhor como que funciona esse recurso, que pode te poupar de várias situações embaraçosas e desnecessárias. Confira!

Chega nova função no WhatsApp aguardada ansiosamente por quem fica bêbado com facilidade

Primeiro, vale lembrar que essa funcionalidade está em fase de testes. Sendo assim, ela ainda não foi lançada oficialmente na plataforma.

Dando sequência, conforme adiantado por páginas especializadas, o novo recurso do app seria capaz de identificar quando uma pessoa está em estado de embriaguez.

De modo geral, ele vai funcionar da seguinte forma: assim que for verificado que o usuário bebeu um pouco mais do que deveria, a plataforma vai operar de um jeito um pouco diferenciado.

Ou seja, quem estiver mexendo com o celular não vai reparar nenhuma mudança drástica. No entanto, as mensagens de texto, voz e arquivos de vídeo ou áudio serão entregues com atraso.

No entanto, vale destacar que não foi especificado de que forma se dará a identificação de quando a pessoa manuseando o aplicativo estiver bêbada.

Porém, quando implementada, essa função do WhatsApp poderá ser uma grande aliada para evitar a situação constrangedora que o usuário pode estar proporcionando para si mesmo e manter sua integridade.

Além disso, pode ser que outros aplicativos também tenham esse recurso. Já que ele teria sido patenteado pelo grupo Meta, é possível que a funcionalidade chegue ao Facebook, Messenger e Instagram.

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!