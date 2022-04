Zezé Di Camargo escolhe Anápolis e cidade terá show exclusivo para amantes da música sertaneja

Os amantes de música sertaneja em Anápolis já podem se preparar para a turnê inédita do cantor Zezé Di Camargo. O projeto solo “Rústicos” tem data marcada para acontecer aqui na cidade no dia 11 de agosto no Estância Nobel.

O evento será limitado, mas os interessados já podem realizar a pré-reserva de mesas e dos camarotes através do WhatsApp (62) 99133-5276 para aproveitar o show com direito a open bar e churrasco de chão com acompanhamentos.

No repertório, estarão presentes as novas músicas do sertanejo, como Banalizaram, Pedras, Fraude, 35 latas de cerveja e Vou ter que Tomar Uma, que fazem parte do EP Rústicos, disponível no YouTube e demais plataformas de streaming.

“Por conta do isolamento social, provocado pela pandemia, eu me instalei na minha fazenda em Araguapaz (GO), onde criei e desenvolvi Rústico, que resgata ainda mais a minha essência de homem do campo”, disse Zezé, em entrevista à coluna Léo Dias, do Metrópoles.

Há 30 anos cantando ao lado do irmão Luciano, o sertanejo ainda destaca que este projeto solo não tem relação com uma possível separação da dupla e agradeceu a participação de todos os envolvidos.

Com direção de Anselmo Troncoso e produção musical de Felipe Duran, Anápolis foi a única cidade goiana escolhida até o momento para sediar a turnê, que foi lançada no último sábado (16), em Cuiabá (MT).