Começa o pagamento de até R$ 1 mil pelo Caixa Tem; veja como receber o benefício

Já está disponível o novo saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que garante pagamento de até R$ 1 mil para os beneficiários.

Quem possui uma conta no Caixa Tem pode realizar uma consulta e saber a quantia que tem direito a sacar.

Confira a seguir se você é um dos trabalhadores que terão direito ao saque e como conferir o dinheiro que você deverá receber.

Como consultar

Primeiro, para saber se você tem direito ao dinheiro extra, é necessário baixar o aplicativo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal em dispositivos Android ou iOS.

Em seguida, é preciso fazer um cadastro na plataforma. Basta abrir o Caixa Tem e clicar em “Cadastre-se”.

Feito isso, coloque os seus dados pessoais: CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail;

Na sequência, você deverá criar uma senha de acesso a partir de seis dígitos. Depois disso, vá até o seu e-mail e procure a mensagem “Login Caixa” para completar seu cadastro.

Por fim, você deverá voltar ao app e clique na opção “Liberar acesso” e valide seu celular conforme as instruções que aparecerem na tela.

Tendo feito esse passo a passo, você terá oficializado sua conta no Caixa Tem e possuirá à sua disposição todas as funcionalidades do aplicativo.

Quem pode receber?

Vale lembrar que qualquer brasileiro que possui saldo nas contas do FGTS podem realizar o saque.

No entanto, quem tiver menos que R$ 1 mil, poderá sacar todo valor. Por sua vez, quem possui mais saldo ficará limitado nos R$ 1 mil.

Assim, os pagamentos serão realizados de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Confira a seguir o calendário disponibilizado pela CEF:

Calendário

20 de abril: nascidos em janeiro

30 de abril: nascidos em fevereiro

4 de maio: nascidos em março

11 de maio: nascidos em abril

14 de maio: nascidos em maio

18 de maio: nascidos em junho

21 de maio: nascidos em julho

25 de maio: nascidos em agosto

28 de maio: nascidos em setembro

1º de junho: nascidos em outubro

8 de junho: nascidos em novembro

15 de junho: nascidos em dezembro

