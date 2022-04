Em 1999, Vila Nova conseguiu a “virada do século” contra o maior rival

No quinto episódio do Curiosidades do Esporte, o Portal 6 relembra quando o Vila Nova conseguiu vencer, de virada, o maior rival.

A chamada “virada do século” aconteceu em 1999, quando o Tigre, no Serra Dourada, venceu o Goiás pelo placar de 5×3.

Após sair para o vestiário perdendo por 3×0, a equipe que conseguiu vencer o jogo após se superar na etapa final.

O Curiosidades do Esporte é um produto produzido e apresentado por Pedro Hara e editado por Elvis Diovany

A veiculação acontece sempre às terças-feiras à noite no Youtube e nas redes sociais do Portal 6.