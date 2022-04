Grávida causa inveja em outras mulheres e o motivo é totalmente insano

Uma treinadora fitness, de 32 anos, acabou gerando ‘discórdia’ e inveja na internet por estar grávida de seis meses e ainda não ter perdido o abdômen ‘de tanquinho’.

Sarah Harker e o cônjuge personal trainer têm treinando bastante todos os dias, inclusive durante os meses gestacionais. A mulher diz estar mantendo uma alimentação adequada para ela e o bebê.

O grande problema é que algumas mães ficaram revoltadas por ela estar exibindo o corpo escultural, enquanto todas vivenciaram a transição física, com a barriga enorme, típica da gravidez.

“Se as pessoas estão desapontadas por eu não estar sentada no sofá, descansando por nove meses e comendo biscoitos, isso não me afeta pessoalmente. É a opinião deles”, disparou Sarah ao tabloide inglês The Sun.

O que mais impressionou a atleta foi a quantidade de comentários maldosos recebidos e até a infelicidade das outras mães com o corpo dela.

“Os benefícios superam, e muito, qualquer preocupação que as pessoas possam ter e eu sei que isso está ajudando a mim e ao bebê e também minha recuperação após o nascimento [dele]”, apostou.

Sarah garantiu ao jornal que tem realizado corretamente todo o pré-natal e recebe dos profissionais da saúde alegam a avaliação de saúde dela e do feto estão em ordem.

“Eu tento viver de acordo com a regra 80/20 – 80% saudável e 20% do tempo vou comer guloseimas. Sou conhecida por amar uma noite fora e isso inclui tomar uma cerveja no futebol e me soltar quando não estou grávida, mas a academia é minha paixão”, pontuou.