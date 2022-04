Bloquinhos vão agitar o Carnaval de Goiânia durante o feriado

Tradicionalmente, o Carnaval é comemorado entre os meses de fevereiro e março. No entanto, devido ao número de casos da Covid-19 em Goiânia na época, a festividade teve que ser adiada para o mês de abril.

Entretanto, nem mesmo a transferência da data foi capaz de conter a animação dos goianienses.

Para aqueles que ficaram com um ‘gosto de quero mais’, a lista de opções disponíveis para curtir a folia na capital não são poucas.

Nesta quinta-feira (21) acontecerá o Bloco do Esquenta LGBTQIA+, na Praça Tamandaré. O evento será gratuito e terá inicio às 14h com término às 22h.

A festa promete animar os convidados com muita música e diversão, além de contar com a presença de Dj’s, Drags e testes rápidos para HIV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bloco do Esquenta LGBTI+ (@blocoesquentalgbti)

O Maracutaia Lounge realizará entre os dias 20 e 24 de abril, o Bloco do Mara 2.0. A festividade terá animação com shots e promoções de drinks até às 01h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maracutaia Lounge (@maracutaialounge)

Já no dia 30 deste mês, o Carnaval dos Amigos também se junta a folia com uma edição especial do Bloco Acadêmicos. A festividade terá inicio às 13h, no Oscar Niemeyer e contará com open bar e food premium.

Os ingressos podem ser adquiridos virtualmente pelo site BaladaApp ou pelo pontos de venda físicos: Cateretê, no Setor Bueno e Jardim Goiás; Cervejaria Cerrado e Glorioso Bar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carnaval dos Amigos (@carnavalldosamigos)

Outra opção para curtir durante esses dias, é a Festa do Mancha. O evento acontecerá no próximo sábado (23), na Rua T-30, no Ambiente Skate Shop, no Setor Bueno, a partir das 16h.

Além das diversas atrações disponíveis, o local oferecerá ainda um concurso de Fantasia que premiará as três melhores com produtos da Ambiente Skate Shop.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ambiente (@ambienteskateshop)

Outra atração que promete agitar o final de semana é o Bloco da Balbúrdia que acontece neste sábado (23) no Clube Assesgo, em Goiânia.

A festa começa a partir das 14h e contará com open bar, bebida surpresa e diversas atrações musicais. A compra dos bilhetes para a participação do evento pode ser feita pelo site o ticket.