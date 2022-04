Cidades goianas terão diversas festas de Carnaval para quem quer curtir o feriadão

Apesar do bloquinho que agitou o feriado de Carnaval neste ano em Anápolis, a festividade precisou ser adiada em várias cidades, tanto de Goiás quanto em outros estados do Brasil.

E com a queda nos números de casos da Covid-19, diversos municípios vão comemorar durante o feriado de Tiradentes, nesta quinta (21), e ao longo do próximo final de semana.

Anápolis não tem nenhum evento oficial agendado. Contudo, aqueles que gostam da folia podem optar por outros destinos de Goiás que são uma boa opção para quem deseja curtir a data.

Goiânia contará com dias de agito entre esta quarta (20) até o domingo (24). A capital será invadida por desfiles de escolas de sambas em diversos bairros.

A abertura do evento, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), está marcada para acontecer a partir das 19h, com o concurso de rei momo, além princesa e rainha do carnaval, no Cine Goiânia Ouro.

Corumbá também terá muita festa. Nesta quarta-feira (20), a cidade conta com um concurso de fantasia e shows. Nos demais dias, a programação contará com desfiles de escolas de samba, bloquinhos e música para todos os gostos.

Entre quinta-feira (21) e sábado (23), a Folia de Abril tomará conta das ruas da Cidade de Goiás. Com o tema “Vai Passar”, a festa será marcada por diversos bloquinhos de rua, marchinhas, samba e desfiles.

Apesar de também não ter programação especial de Carnaval confirmada, os clubes de Caldas Novas também são uma oportunidade de fazer para os que buscam descanso no feriadão.