Com valores acessíveis, Clínica Popular da Saúde realiza ultrassonografias com Doppler

Apesar de ser parecido com o convencional, o ultrassom com doppler é extremamente importante para analisar a circulação dos vasos sanguíneos e o fluxo de sangue no corpo humano.

É através desse exame, inclusive, que é possível apurar problemas que podem causar tromboses, varizes e até aneurismas, além de também medir o fluxo de sangue da mãe para o bebê nas gestações.

Pode até soar complexo, mas se trata de um procedimento simples e que pode ser realizado em Anápolis, com valores acessíveis, na Clínica Popular da Saúde.

Na unidade estão disponíveis ultrassonografias com doppler de membros superiores e inferiores, que podem analisar os sistemas arterial e venoso.

Os pacientes que necessitam do exame só precisam entrar em contato com os atendentes da clínica para agenda-los às segundas ou quartas-feiras.

Os valores são a partir de R$ 200 à vista ou R$ 240 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Para esta segunda opção, pórem, é preciso observar as condições com antecedência.

É importante lembrar que cada exame deve ser feito conforme a orientação médica. Por isso, é necessário um encaminhamento, que também vai determinar o valor exato do procedimento.

Interessados podem agendar os exames pelos telefones (62) 3324-8593 ou (62) 9 9551-1193.