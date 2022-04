Lula está destruindo todos os partidos que possam fazer sombra a ele, diz Ciro Gomes

(UOL-FOLHAPRESS) – Pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, criticou as negociações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para formar as alianças de sua chapa que vai concorrer às eleições.

No entendimento do pedetista, o ex-presidente tenta acabar com outros partidos que podem fazer sombra a ele.

“Tenho me movimentado respeitando as organizações. Diferentemente do Lula, que está destruindo organizações partidárias que podem fazer sombra a um pensamento mais crítico e progressista, como está fazendo com PSOL e PCdoB e PSB, que é uma tragédia”, criticou Ciro.

Ele participou hoje da sabatina UOL/Folha apresentada por Fabíola Cidral e conduzida pelo colunista do UOL Josias de Souza e pela jornalista da Folha de S. Paulo Catia Seabra.

“O [Luciano] Bivar [presidente do União Brasil] me convida em um jantar há um mês e pergunta se, lançando candidato, eu aceitaria sentar em uma mesa de diálogo com tantas forças que representam antagonismo à polarização que também censuro.

Considero que dialogar é fundamental. Mas minha condição é não ter inimigo da República no diálogo.”

O pedetista tem se reunido com União Brasil e PSD para buscar apoio à sua candidatura.

A primeira entrevista foi a senadora Simone Tebet (MDB-MS). Na última pesquisa Datafolha, divulgada em 24 de março, Ciro Gomes aparece com 6% das intenções de voto, atrás de Sergio Moro (União Brasil), com 8%, Jair Bolsonaro (PL), com 26%, e Lula (PT), com 43%.