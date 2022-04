Mulher morre após ficar presa em carro em chamas na GO-222

Uma mulher, de 47 anos, identificada como Rosimeire Lira Alves, morreu nesta quarta-feira (20) depois de sofrer queimaduras em um incêndio.

O óbito foi confirmado ao Portal 6 pelo Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Além dela, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital e em estado grave, respirando com ajuda de aparelhos, o homem de 35 anos que também ficou ferido com as chamas.

Todo o caso ocorreu no final da terça-feira (19), na GO-222, na altura do município de Araçu, cidade localizada a 71 km da capital.

O Portal 6 apurou que policiais militares estavam em um patrulhamento pela rodovia quando perceberam um Volkswagen Parati já consumido pelo fogo na estrada.

Assim que se aproximaram, perceberam que a mulher estava em chamas e com a metade do corpo ainda para dentro do carro.

Do lado de fora, perto das margens da via, localizaram o homem também incendiado.

De imediato, os agentes se uniram para retirar Rosimeire de dentro da Parati e orientou que o casal rolasse no chão, com auxílio de um pano, para que o fogo do corpo deles se dissipasse.

Como não haviam ambulâncias de resgate no município, os próprios militares ligaram no hospital mais próximo e levaram as vítimas para receber socorro médico. Pela gravidade da situação, tiveram de ser transferidos para o HUGOL logo em seguida

Ainda na ocasião, por causa dos riscos de explosão, o local do incêndio foi todo isolado e o Corpo de Bombeiros de Inhumas precisou se deslocar até lá para acabar com as chamas.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.