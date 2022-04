O que mudou na vida de Caio Afiune um ano após a eliminação no BBB

Considerado um dos participantes mais carismáticos da história do Big Brother Brasil (BBB), Caio Afiune foi eliminado da casa mais vigiada do país no dia 20 de abril de 2021, há exatamente um ano.

Desde então, o anapolino vem colhendo os frutos do reality e segue sendo destaque em eventos e, principalmente, nas redes sociais, onde soma atualmente mais de 6 milhões de seguidores.

Muito querido na cidade, ele será embaixador da Exposição Agropecuária de Anápolis, a tradicional Expoana, em 2022. O evento acontecerá entre os dias 28 de abril e 08 de maio.

Além disso, os valores alcançados pelo fazendeiro já ultrapassam o do prêmio oferecido pelo programa da TV Globo.

Em fevereiro desde ano, Caio revelou ao colunista Léo Dias que já faturou mais de R$ 1,5 milhão desde a eliminação do BBB.

“Um mundo que era tão distante pra mim, hoje consigo viver e conhecer várias pessoas e oportunidades novas”, disse na entrevista.

Caio Afiune, na ocasião, ainda deixou em aberto à possibilidade de participar de um novo reality e disse que deve analisar todas as oportunidades que surgirem.

Recentemente, ele até fechou contrato com a Talismã, mesma produtora que cuida das carreiras do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca.

BBB 21

Caio ganhou o Brasil logo que chegou a casa e encontrou o ídolo Rodolffo, da dupla Israel e Rodolffo. Os dois firmaram parceria de imediato e ficaram conhecidos como “Os Bastião”.

Com desentendimentos, mas principalmente momentos hilários, que resultaram em diversos memes, eles foram juntos até a reta final do programa e permanecem amigos até hoje.

O anapolino foi eliminado no 11º paredão, quando enfrentou os aliados Gil do Vigor e Fiuk, que ficaram em 4º e 3º lugar, respectivamente, na edição.