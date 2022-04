Vereadores de Anápolis estão revoltados com corte de mais de R$ 4 mil no salário

Os salários dos vereadores de Anápolis referente ao mês de abril virão com um corte de mais de R$ 4 mil.

A medida atende à uma determinação do presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro, após o departamento de Recursos Humanos da Casa verificar que o 1/3 das férias pagos aos parlamentares em dezembro do ano passado não tinha amparo legal.

A decisão causou revolta interna e deixou pelo menos quatro vereadores totalmente desesperados.

São parlamentares cuja renda pessoal e familiar provém única e exclusivamente do salário que recebem do Poder Legislativo.

Não contou

A seção Rápidas apurou que Leandro Ribeiro foi avisado da ilegalidade pelo RH no mês de fevereiro e, ao conversar com assessores, foi aconselhado a realizar o desconto antes que a situação gerasse algum questionamento do TCM.

Desde então, o presidente da Câmara ficou encarregado de explicar a situação aos pares, só que isso não aconteceu e nem sequer os membros da Mesa Diretora foram inteirados da decisão.

Leandro também teria sido incentivado a diluir esse desconto ao longo dos meses, mas optou por determinar o corte de uma vez só para evitar pressões durante o ano.

Teve choro

A situação fez uma vereadora chorar de raiva e ser amparada por assessores do gabinete.

Requerimento

Deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide conseguiu que a Alego envie à Saneago a cobrança pela extensão da rede de esgoto aos bairros Frei Eustáquio, São Jorge, São Lourenço e Residencial Copacabana.

Novidade

Aberta em setembro do ano passado, a redação do Portal 6 em Goiânia está processo de ampliação e deve ser reinaugurada no início de maio com a promessa de ser uma das mais modernas da capital. No mesmo mês, o layout do site ganha novas editorias e funcionalidades.

Todas essas novidades fazem parte do aquecimento para o sétimo aniversário que a empresa comemorará em agosto.

Nota 10

Para o delegado Wesley Silva, titular da DPCA de Goiânia, por ter desmascarado a babá que inventou a história que um amigo de uma família do Setor Bueno estava estuprando uma garotinha de 07 anos.

Nota Zero

Para os veículos da capital que caíram na lábia da mulher e acusaram o rapaz baseado única e exclusivamente no depoimento dela.