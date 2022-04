Mascarado misterioso surge em Goiânia e promete dar dinheiro para a população

Um misterioso bilionário mascarado, que não teve a identidade revelada, escondeu 2 mil chaves pelos parques de Goiânia. Uma destas chaves está premiada com o valor de R$ 15 mil.

O homem sigiloso, integrado com uma empresa do exterior, está rodando diversas capitais do mundo distribuindo dinheiro à população.

Os parque escolhidos, desta vez, foram o Parque Areião, Jardim Botânico, Parque Bernardo Élis, Bosque dos Buritis e Parque Flamboyant. Em cada um, há 400 chaves.

Todos os objetos possuem um QR Code e, no premiado, existe um e-wallet com uma criptomoeda Ethereum (ETH), equivalente a cerca de R$ 15 mil.

O mascarado misterioso também esteve em São Paulo no último dia 12. Nesta ocasião, ele doou um total de R$ 100 mil para os paulistas que participaram da ‘gincana’, envolvendo balões e uma bandeja metálica.

A brincadeira funcionou da seguinte maneira: ele segurou a bandeja com uma nota R$ 100 dentro dela e um balão na outra mão.

Quando as pessoas se aproximavam, ele oferecia duas opções aos pedestres: o valor da bandeja ou a chance de uma quantia maior no interior do balão.

Após finalizar as chances, o mascarado filantropo caminhou pelas ruas paulistas jogando notas de R$ 100, R$ 50 e R$ 10.

Quem é a pessoa sigilosa?

Com idioma inglês, o homem decidiu iniciar a ação com a empresa internacional depois de um insight. Ele percebeu que poderia proporcionar as mesmas oportunidades que teve acesso para outras pessoas.

Por isso, se juntou com um time de visionários e empreendedores para realizar o sonho de pessoas ao redor do mundo.