Mulher morre e outra é hospitalizada após atropelamento de propósito em Goiânia

Um desentendimento entre um grupo de pessoas terminou em homicídio na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro São Judas Tadeu, na região Norte de Goiânia.

O Portal 6 apurou que a suposta autora, uma mulher de 27 anos, estava discutindo com dois homens, quando começou a ser filmada por uma terceira.

Ao perceber a gravação, ela entrou no carro que estava dirigindo e arrancou com o veículo em direção ao grupo, tendo atropelado, de maneira proposital, uma mulher, de 28 anos, que ficou caída no local.

Ao ver a cena, Bárbara Angélica Barbosa Silva, de 30 anos, foi rumo ao carro para desligá-lo e ficou com parte do corpo para dentro do veículo, enquanto a outra parte ficou para fora.

Neste momento, a suposta autora deu ré no automóvel e prensou Bárbara contra uma pilastra. Logo depois do ocorrido, a condutora fugiu do local, mas teve a placa do carro anotada.

Ela foi capturada pela Polícia Militar (PM) em Nerópolis, cidade da região Metropolitana de Goiânia. A vítima atropelada está hospitalizada na capital.