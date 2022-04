Todo mundo acompanhou nesta semana o caso do senhor que perdeu uma pochete com dinheiro no ônibus da Urban. Eram R$ 6 mil, que ele conseguiu de empréstimo com o banco para instalar um padrão de energia e comprar umas mercadorias.

Assim, poderia realizar o sonho de terminar de montar um barzinho na porta de casa e ajudar a família com o negócio. Porém, ao chegar em casa, deu fé que havia esquecido a bolsinha não só com o dinheiro, mas ainda com documentos e outros pertences.

Ao ir atrás da pochete, até acharam ela, mas sem os R$ 6 mil. Rapidamente a informação se espalhou pelas redes sociais e, o que era para ser uma história triste, se transformou em um exemplo de união.

Quem podia ajudar compartilhando, compartilhou. Quem podia ajudar doando na vaquinha online que foi criada, ajudou. Até o padrão de energia que o senhor precisava comprar, ele conseguiu através desta corrente que ultrapassou barreiras!

Em momento de tantas coisas ruins acontecendo no mundo, finais felizes como este nos inspiram e aquecem nossos corações. Além disso, mais uma vez prova que quando os anapolinos se unem dão exemplo para o Brasil. Orgulho de ser anapolino!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.