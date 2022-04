Perder peso é algo muito difícil e desafiador para muitas pessoas. Isso porque, é algo que engloba dieta e atividade física. Mas a melhor forma de fazer isso é associar a disciplina com a ciência. Por isso, veja agora alguns alimentos que dão sensação de saciedade!

6 alimentos que dão sensação de saciedade e auxiliam na perda de peso:

1. Aveia

Vamos começar com esse cereal que pode ser ingerido por meio de farelo, flocos ou grãos. Ok, mas de onde vem essa propriedade de nos dar saciedade? Simples! A betaglucana da aveia aumenta a viscosidade do bolo alimentar, o que faz com que o alimento fique mais tempo no estômago. Por isso, aumenta a sensação de saciedade que, por sua vez, pode contribuir para o controle de peso. Além disso, ela regula o intestino e controla o colesterol.

2. Soja

Esse aqui é um excelente alimento para o tratamento da obesidade. A soja, resumidamente, é rica em fibras, o que proporciona maior sensação de saciedade para nós. Mas também, ela estimula a função intestinal. Sem contar que a lecitina de soja é importante para a saúde do cérebro. Incrível, né?

3. Lentilha

Assim como a soja, a lentilha é rica em fibras que proporciona essa saciedade, diminuindo a vontade de comer. Segundo pesquisa, é importante consumir pelo menos 3 vezes por semana.

4. Mandioca

Mandioca, aipim ou macaxeira, essa raiz é abundante em fibras, vitaminas do complexo B, que contribuem para o funcionamento do sistema nervoso e músculos, e no funcionamento de enzimas. Todavia, são seus carboidratos que nos ocasionam a sensação de saciedade.

5. Beterraba

Aqui vai, a beterraba tem substâncias que revertem o açúcar mais lentamente no sangue. Isso, consequentemente, consegue manter os níveis de glicose sérica, a famosa glicemia, dentro dos padrões normais do corpo. Assim ela é capaz de garantir o controle do peso e ajuda na saciedade do organismo. Além disso, ela tem bastante fibras solúveis, que baixam os níveis de colesterol ruim.

6. Ervilha

Por último, temos as pequenas e verdes ervilhas ricas fonte de fibras, ela ajuda a controlar o apetite, regular o intestino, prevenir a sensação de inchaço, bem como a constipação. Tudo isso facilita o processo de emagrecimento. Para termos uma ideia, em cada xícara de ervilhas, você obtém 16,3 g de fibras.

