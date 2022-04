Conheça a fruta que fortalece a imunidade e ajuda a emagrecer e controlar a fome

Imagine só uma fruta totalmente natural e saudável capaz de aumentar a imunidade, oferecer diversas vitaminas, controlar a fome e auxiliar na perda de peso? Acredite, ela existe e está mais acessível do que imagina.

A seriguela – também conhecida como ciriguela, cajá vermelho, ciruela ou jocote – é uma frutinha alaranjada rica em carboidratos, cálcio, potássio, magnésio, ferro, vitamina C, vitamina B1 e antioxidantes.

Além do mais, o alimento in natura é de baixo custo e fácil de encontrar por todo território brasileiro.

Pensando nisso, o Portal 6 decidiu listar cinco formas de utilizar o alimento para melhor sua saúde e ajudar no processo de emagrecimento. Confira!

Entenda quais benefícios a fruta pode trazer para você:

1. Minimiza a fome

Por ser rica em fibras, a seriguela pode promover a sensação de saciedade, diminuindo a vontade de comer compulsivamente durante o dia.

Além do mais, as fibras são responsáveis por regularizar o intestino, amenizando os sintomas de prisão de ventre e inchaços abdominais.

2. É energética

Por ser uma fruta doce, a seriguela é fonte de carboidratos também, colaborando com o aumento energético no organismo e oferecendo mais disposição nas atividades diárias.

No entanto, para quem está buscando emagrecer ou sofre com a patologia da diabetes, ela deve ser consumida com moderação.

3. Retarda o envelhecimento

Os antioxidantes encontrados na fruta -betacaroteno e a vitamina C – são responsáveis por agir como retardantes do envelhecimento, evitando a formação de radicais livres no organismo.

As substâncias também prevenem o envelhecimento celular e o aparecimento de doenças como câncer, Alzheimer, doenças cardíacas e aterosclerose.

4. Aumenta a imunidade

As diversas vitaminas encontradas na seriguela, inclusive a vitamina C, são altamente eficientes para o fortalecimento do sistema imunológico, regularizando os hormônios e enzimas.

5. Hidratação

Um outro benefício deste produto totalmente natural é que a seriguela ainda tem a água fortemente encontrada em sua composição.

Ou seja, ingerir a fruta é uma boa alternativa para hidratar o corpo.

