Assistir um filme com o mozão está entre os programas preferidos entre os casais. Mas, como qualquer pessoa, todo mundo perde muito tempo navegando no catálogo das plataformas. Para acabar de vez com esse problema, veja agora alguns filmes da Netflix para assistir agarradinho com o amor. Vale lembrar que listamos as últimas produções que chegaram no streaming.

6 filmes da Netflix para assistir deitado e agarradinho com o amor:

1. Downton Abbey

Vamos começar com esse drama, lançado em 2019. Downton Abbey é um filme que se passa no século XX, em que acompanhamos uma família da elite daquela época, mas que têm suas vidas sacudidas depois de uma visita do rei e da rainha da Inglaterra.

2. Os Olhos Negros de Marilyn

Aqui vai uma comédia romântica, dirigida por Simone Godano e lançada em 2021. O filme italiano nos traz dois pacientes de um hospital, que tiveram suas vidas unidas pela comida. Assim, juntos, eles abrem um restaurante, mas ainda não encontraram a receita perfeita para o amor.

3. O Rei das Fugas

Esse filme polonês traz a história quase real de um dos mais procurados ladrões da Polônia nos últimos anos de comunismo no país. Zdzisław Najmrodzki, chamado de O Rei das Fugas, evitou ser preso por 29 vezes.

4. Sorte de Quem?

Não podíamos deixar um suspense de fora dessa lista. Em “Sorte de Quem?” temos um homem que invade a casa de férias de um bilionário, mas o plano dá errado depois que o magnata e a esposa chegam de repente para curtir o lugar.

5. Caranguejo Negro

“Caranguejo Negro” é uma ação lançada neste ano mesmo. Nessa aventura, embarcamos em uma guerra apocalíptica. Em que, uma militar, para salvar a filha, topa uma missão desesperada: atravessar o mar congelado levando uma carga ultrassecreta.

6. John Wick 2: Um Novo Dia Para Matar

Com mais de 171 milhões de dólares em bilheteria, esse filme lançado em 2017 é mais uma ação para assistir com o mozão. Aqui temos John Wick forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma para ajudar um velho amigo.

