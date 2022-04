Um relacionamento é carregado de certezas, sonhos, segredos e até mesmo inseguranças. E essas inseguranças podem comprometer todo o romance, por exemplo o ciúme. Foi pensando nisso que hoje o Portal 6 reuniu algumas maneiras de impedir que o ciúme destrua seu relacionamento.

6 maneiras de impedir que o ciúme destrua seu relacionamento:

1. Fale com seu parceiro (a)

Esse vai ser o nosso ponto de partida, afinal o diálogo é um dos melhores artifícios dentro de um namoro ou casamento. Por isso, antes de qualquer coisa, deixe seu crush ciente de todos seus sentimentos e o que te incomoda.

2. Evite ser um detetive

Quando falamos para você evitar de bancar o detetive queremos dizer que quanto mais você procura indícios de traições, mais aumenta suas suposições. O problema disso? Você pode estar investigando algo que não existe, que só vai aumentar sua ansiedade.

3. Não seja exigente

Entenda que quando estamos com alguém, trata-se de outro ser humano, livre e cheio de erros. Assim, não tem como você exigir coisas inviáveis ou até mesmo tóxicas em um relacionamento, por conta do ciúme.

4. A maldade não está em todos os lugares

Uma outra saída para impedir o ciúme é entender que a malícia não está em todos os lugares. Por exemplo, naquela amiga (o) naquele passeio no shopping ou no happy hour com os amigos do trabalho.

5. Não seja tóxico

Nos últimos anos, o termo tóxico começou a definir as pessoas que agem para acabar com a paz dos outros. Por isso, não seja tóxico (a) no amor, não faça proibições ou impeça que seu crush seja feliz.

6. Faça terapia

Por fim, aqui vem uma solução um pouco drástica. Se mesmo depois de seguir nossos conselhos nada der certo, busque um especialista na área que vai te ajudar a entender esse sentimento.

