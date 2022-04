Goiás terá loja da Gucci, uma das marcas mais luxuosas de todo o mundo

Os fãs de bolsas, sapatos, cintos e óculos de marca terão mais uma opção de onde comprar esses itens em Goiânia. A italiana Gucci, uma das casas de moda mais luxuosas do mundo, vai inaugurar uma loja no Flamboyant Shopping Center até o fim deste ano.

A unidade vai substituir a antiga Livraria Saraiva, que ficava no terceiro piso do shopping, que também tem lojas das estrangeiras Louis Vuitton, Dolce&Gabbana, Empório Armani, Calvin Klein, Rolex, M.A.C, Tommy Hilfiger e Forever 21.

O que começou com o empresário Guccio Gucci (GG), em 1921, como uma pequena fábrica de malas se tornou umas das marcas mais caras do mundo com o item mais barato custando R$ 3 mil e o mais caro R$ 180 mil.

Além das bolsas de couro, que são os mais vendidos da grife, as lojas também vendem roupas, calçados, acessórios, maquiagem, fragrâncias e decoração de casa, que também não são nada “populares”.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Luxo ( Abrael), o Flamboyant está entre os principais shoppings do país devido as lojas de marcas de internacionais. A Gucci também tem unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Recife.