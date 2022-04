Motorista morre na hora após carro bater de frente com caminhão na BR-153

Um grave acidente de trânsito, envolvendo um caminhão baú e um carro de passeio, foi registrado na manhã deste sábado (22), na BR-153, nas proximidades do município de Jaraguá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Palio transitava pela via quando, repentinamente, entrou na contramão e bateu de frente com o veículo de grande porte.

A colisão foi tão forte que o carro até rodou pela pista. O motorista, que tinha 33 anos, não resistiu e morreu antes mesmo do socorro chegar.

Junto dele também estavam outros dois passageiros, de 34 e 26 anos. Ambos ficaram feridos e tiveram de ser encaminhados em estado grave para o Hospital Municipal de Jaraguá.

Chamou atenção da PRF o fato de que, dentro do Fiat Palio, foram encontradas latas e garrafas de bebidas alcóolicas.

Já o condutor do caminhão não se machucou. Ele passou pelo teste do bafômetro, que comprovou que não estava bêbado quando tudo aconteceu.

O caso agora deverá ser investigado pela Polícia Civil local.