Após vivenciar trauma, goiana encontra novo propósito para a vida, vence a depressão e ganha prêmio

A cabelereira, Cristiane Lemos e Silva Moreira, de 36 anos, moradora de Aparecida de Goiânia, depois de sofrer um acidente e ser diagnosticada com depressão encontrou um novo proposito pra viver. A penteadista se reergueu e é um exemplo de superação.

A vocação de Cristiane para fazer penteados veio desde a infância. Desde de muito jovem ela já cuidava dos cabelos das irmãs das colegas da igreja, mas segundo ela, não se considerava uma profissional da beleza pois não havia feito nenhum curso.

Quando adulta, deixou a área da estética de lado e se dedicou a ajudar na empresa de eventos da família e teve contato com o universo das noivas. A partir de então, a cerimonialista passou a imaginar retomar a atividade de penteadista. Mas em 2017, um acidente interrompeu os planos de Cristiane.

Com uma lesão nos pés, a carreira da empreendedora poderia não prosperar e a possibilidade de nunca mais andar, fez com que ela entrasse em depressão.

Após 02 anos, sem expectativas e sem trabalhar, ela voltou a andar sozinha e se matriculou em um curso de cabelereira pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Finalmente a tão desejada profissionalização deu novas perspectivas de vida para a cabeleira. Por incentivo do professor, ela decidiu abrir um o próprio negócio.

“Entrei no Senac sem saber mexer num baby liss, eu não sabia fazer nada. Eu sabia fazer penteado, mas não sabia manusear uma escova. Saí de lá capacitada para a área da beleza, saí de lá como empreendedora”, afirma a penteadista.

Depois de muito esforço, Cris Lemos, como é conhecida nas redes sociais, possui 10 mil seguidores no Instagram. Atualmente a penteadista ministra cursos para pessoas interessadas em entrar no ramo, além de coordena uma equipe de 06 pessoas que a auxiliam.

Com sua dedicação, a profissional foi reconhecida no prêmio Mulheres Empreendedoras Goianas e será uma das homenageadas no Prêmio Beauty Stars. O evento condecora profissionais da área da estética em toda Região Centro-Oeste.