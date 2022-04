Vídeos de pessoas tirando cravos, espremendo espinhas e desencravando unhas se tornaram uma nova ‘onda’ na internet. A prática virou até mesmo uma espécie de ‘terapia’ para quem os assiste.

E foi por meio destas gravações que o podólogo goiano Maurélio Neto, de 40 anos, ganhou fama nas redes sociais. Com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, o profissional já adquiriu diversos admiradores nas plataformas digitais.

Com técnicas próprias e um tratamento único, o profissional que atua em Catalão, região Sudeste de Goiás, já acumula mais de 400 milhões de visualizações no canal do qual é dono .

Ao Portal 6, Maurélio afirma que se sente extremamente grato e feliz por todo o sucesso, mas que o principal intuito dos vídeos é mudar a visão das pessoas a respeito da podologia.

“Por meio dos comentários eu percebo que as pessoas buscam pelos meus vídeos para entenderem como resolver um problema, como tratar um paciente, no caso dos podólogos, e claro, também existem as pessoas que estão ali somente para passar o tempo”, afirma ele.

A criação do canal aconteceu em 2018 e já no ano seguinte a marca de 100 mil inscritos foi atingida. Só nos últimos dias, segundo ele, houve uma média de 65 mil pessoas registradas.

Mas o sucesso não parou por aí. Maurélio revela que os vídeos alcançaram fama internacional e atingiram países como Estados Unidos e Índia.

“Atualmente posso dizer que meu trabalho é reconhecido mundialmente por mais de 30 nacionalidades, sendo visto principalmente pelos brasileiros, norte-americanos, indianos, indonésios e filipinos”, conta.

“Toda essa repercussão fez com que eu me tornasse mais reconhecido pelos profissionais da área e da indústria como um todo. Atualmente, tenho produtos que tem o meu nome e designs desenvolvidos por mim.”, completa.

Agora, o recém “famoso” pretende alcançar novos desafios criando novos métodos inovadores para o mercado.

“Utilizo uma técnica que eu mesmo desenvolvi, chama de Contra Pressão, que tem como objetivo não causar dor e lesão no pacientes. Para isso, toda a parte de instrumentos também foi desenvolvida por mim, para conseguir uma qualidade perfeita na execução dos procedimentos”, diz.

“Mas já tenho alguns projetos em mente para o futuro, como um plano para membros, com vídeos especiais, além de uma nova técnica autoral chamada de Expansão com Sobreposição Oposto a Tração de Giro, que é uma órtese e vai modificar a estrutura das unhas”, ressalta o profissional.