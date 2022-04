A Coca-Cola é um dos maiores símbolos da globalização e do capitalismo, porque conseguiu atingir o mundo inteiro, sendo uma das maiores empresas alimentícias que existe. Quem é que nunca tomou uma coquinha, não é mesmo? Mas muito além de sua majestosidade, conheça agora algumas coisas que dá para fazer com a Coca-Cola!

6 coisas impressionantes que dá para fazer com a Coca-Cola e você nem fazia ideia:

1. Soltar parafusos

Não é que a Coca funciona como uma chave de fenda, mas sabe quando o parafuso fica emperrado por já estar enferrujado? Pois bem, jogue um pouco de Coca em cima do parafuso, espere alguns minutos e ele irá soltar rapidamente.

2. Dar brilho às moedas

Com certeza você deve ter algumas moedas velhas na carteira, saiba que há uma forma mágica de deixá-las com um brilho impressionante! Para isso, basta imergir elas na bebida e esfregar com uma escova de dentes. Por último, deixe de molhe alguns minutos e você terá moedas novas.

3. Remover manchas do vaso sanitário

Ao lado das moedas velhas, há também aquelas manchas de vaso sanitário que não saem nem se você esfregar muito. Para solucionar isso, basta despejar uma quantidade de Coca no vaso, esperar alguns minutos, esfregar com a escovinha, puxar a descarga e voilà!

4. Limpar panelas queimadas

Uma panela novinha em folha é tudo de bom, por isso, quando queimamos elas, ficamos muito decepcionados. Mas calma lá, a Coca pode resolver isso! Cubra a panela com um papel toalha, despeje a bebida por cima e espere agir 10 minutos. Depois lave normalmente e dará certo!

5. Desentupir pias e canos

Se você já fez de tudo para desentupir pias e canos, e nada funcionou, não desista! Pegue sua coca na geladeira, despeje-a no ralo, e mesmo que ela esteja velha e passada, ela fará qualquer gordura derreter e voltar o fluxo ao normal. Incrível, né?

6. Repelente

Por último, temos a função de repelir insetos, como os mosquitos e muriçocas. Para isso, você precisa se acostumar com o cheiro, assim, passe na pele e deixe secar. Acredite, isso vai te ajudar muito.

