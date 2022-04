É de conhecimento de todos que o bicarbonato de sódio é uma substância alcalina, facilmente encontrada em mercados ou farmácias. Aliás, o pózinho branco já se tornou até essencial em alguns lares por aí, né? Foi pensando nisso que, hoje, iremos mostrar algumas coisas que dá para fazer com o bicarbonato. Vem com a gente e já encaminhe para sua mãe esses truques!

6 coisas que dá para fazer com o bicarbonato e você provavelmente não sabia

1. Clarear os dentes

Primeiramente, se você misturar o bicarbonato com seu creme dental, na hora da escovação, isso vai clarear os seus dentes gradativamente, isso é incrível, temos que concordar! Todavia, lembre-se: isso não deve ser realizado mais do que 1 vez por semana para não remover o esmalte natural dos dentes, que o protegem contra as cáries.

2. Combater a má digestão

Esse truque é bem de vó! Basicamente, quando você estiver se sentindo empanturrado, com má digestão, tome 1 colher de café de bicarbonato misturado em meio copo de água! Basicamente, esse antídoto irá neutralizar o excesso de acidez.

3. Esfoliação

Em seguida, se você associar bicarbonato com sabonete líquido, terá um ótimo esfoliante caseiro. Inclusive, é muito eficaz para eliminar o cheiro de chulé dos pés. Ok, mas por que isso funciona? A resposta é simples: o bicarbonato é um excelente neutralizador de odores devido a sua ação antifúngica.

4. Tratamento contra infecção urinária

Se você já teve infecção urinária, sabe o quão horrível é! Bom, mas dá para fazer um banho de assento usando bicarbonato e tratando a doença. Desta forma, em uma bacia com 3 litros de água, adicione 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e permaneça sentado nu nesta água durante cerca de 20 a 30 minutos.

5. Tirar manchas da pele

Outra dica é preparar um esfoliante a partir de uma mistura de bicarbonato com um hidratante. Basicamente, o uso diário dessa misturinha pode clarear sua pele.

6. Melhorar o desempenho em atividades físicas

Por fim, se você quer aumentar o seu rendimento em corridas, adicione a substância alcalina dentro de uma garrafinha com água e beba antes do treino.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!