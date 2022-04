Bebê morre e família inteira fica ferida após grave acidente na BR-060

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um bebê, de 01 ano, e deixou outros cinco passageiros feridos, na BR-060, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, no fim da tarde deste domingo (24).

No momento da colisão, estavam no carro os dois genitores, a bebê e outras duas menininhas, também filhas do casal, de 02 e 04 anos de idade. A família seguia no sentido Acreúna a Rio Verde, quando colidiu com outro veículo de passeio.

Com o impacto, um dos automóveis envolvidos rodou na pista, enquanto o outro, que transportava os familiares, todos com cinto de segurança, caiu em uma ribanceira.

Devido à gravidade da batida, a mãe e as outras duas filhas tiveram ferimentos leves, o pai, que era o condutor, ficou gravemente machucado e o bebê não resistiu.

Segundo relatos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do outro veículo, de 46 anos, não possui habilitação e apresentava sinais de embriaguez, com alto odor de álcool e voz arrastada.

Os policiais solicitaram um teste do bafômetro, mas como o homem se recusou a fazer e tinha apenas ferimentos leves pelo corpo, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Rio Verde.

As causas do acidente deverão agora ser investigadas pela Polícia Civil.