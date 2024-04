Placa chama atenção de quem passa por importante praça de Goiânia

Populares de olhar atento conseguiram perceber deslize gramatical em um dos principais cartões postais da cidade

Augusto Araújo - 12 de abril de 2024

Placa chamou atenção por pequeno deslize ortográfico. (Foto: Portal 6)

Uma placa de rua tem chamado a atenção de quem passa por um dos principais cartões postais de Goiânia.

Trata-se da Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, mais conhecida pelo nome popular “Praça Cívica”, marco de fundação da capital goiana e endereço da sede do Governo Estadual.

No entanto, um erro de digitação se destacou aos olhares mais atentos. Isso porque na identificação do nome do local, foi acrescentado um sinal “º”.

Dessa forma, é como se a praça estivesse sendo chamada de “Doutoro” Pedro Ludovico Teixeira, o que não passou batido para os populares.

É possível que o responsável pela placa tenha se confundido, por estar habituado a escrever a palavra Doutora com a abreviação “Drª” – o que é admitido pela língua portuguesa.

Mas no final das contas, o que pode ser confirmado, de fato, é que esse pequeno deslize gramatical não deve deixar ninguém perdido e as pessoas ainda poderão se encontrar na Praça “Doutor” Pedro Ludovico Teixeira.