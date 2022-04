Goiânia é a capital mais arborizada do país, mas parques sofrem com a falta de manutenção

Apesar de ser reconhecida como a cidade mais arborizada do país entre os municípios com mais de um milhão de habitantes, a situação de alguns parques de Goiânia contradiz a representação da capital no cenário ambiental.

Alguns exemplos de espaços públicos que sofrem com o descaso são os parques Botafogo, Jerivá e Jardim Botânico. Além do abandono físico, existe o descaso paisagístico por parte da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma).

Entre os problemas estruturais pelos quais passam os locais estão os bancos quebrados, mato alto, lixo espalhado pelo chão e a falta de segurança para a população.

Desta forma, alguns deles são evitados por moradores e frequentadores da região, como por exemplo o Jardim Botânico, na Vila Redenção.

Além de servir para descarte incorreto de móveis, o espaço, por vezes é utilizado como ponto de tráfico de drogas entre criminosos.

Já o Parque Botafogo, na Avenida Marginal, vivencia um problema diferente: a falta de segurança. As constantes tentativas de assaltos, carência de câmeras e até casos de assassinatos amedrontam a população que mora ao redor.

O Parque Jerivá, localizado na Vila São Luis, é também outra área negligenciada pela órgão público. O lago que era admirado no ambiente foi substituído por terra e poeira. Outra falha encontrada é a falta de cuidado com os brinquedos disponíveis para o público infantil. Muitos deles possuem rachaduras e já estão até enferrujados.

Para saber o motivo do descuidado com essas áreas, o Portal 6 entrou em contato com a Amma que informou, por meio da assessoria de imprensa, que todos os 62 parques existentes na cidade são monitorados diariamente e possuem equipes fixas de servidores operacionais para higiene do lugar.

Segundo o órgão, o Jardim Botânico passou recentemente por uma revitalização em que foram feitas pinturas, plantios e instalação de cerca.

Em relação ao Parque Jerivá, a agência afirma que estuda a viabilidade de implantar lona de impermeabilidade no lago e revitalizar o local com pet place e playgroud.

Já o Parque Botafogo, de acordo com eles, recebeu o desassoreamento do lago e está em estudado para um projeto de acessibilidade.