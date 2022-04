É natural as pessoas seguirem um parâmetro ou características para se envolver com alguém. Isso acaba limitando os tipos de pessoas que nos relacionamos. Foi pensando nisso que hoje agrupamos algumas características que toda mulher admira em um homem!

6 características que toda mulher admira em um homem:

1. O sorriso

De acordo com profissionais da área de psicologia, nós seres humanos temos a capacidade de absorver os sentimentos das pessoas próximas a nós. Em um relacionamento, um homem alto astral e positivo acaba influenciando a mulher. Por isso, nossa dica é: sorria! Isso vai atraí-las.

2. O senso de humor

Assim como falamos sobre a influência dos outros em nossa vida, as mulheres buscam homens para o sorriso solto e papo descontraído para engatarem em um relacionamento. Invista nisso!

3. O perfume

Biologicamente, nosso organismo busca compostos químicos e fragrâncias em outros corpos, é algo atrativo para todos nós. E acredite, as mulheres possuem receptores mais sensíveis do que os homens, por isso elas ligam tanto para o cheiro deles.

4. A espontaneidade

Se você está de olho nela, seja espontâneo nas ações. Nossa recomendação é para que você invista em convites para o cinema, uma ida ao parque ou um jantar especial. As mulheres gostam de surpresas.

5. O olhar para o futuro

Entenda de uma vez por todas, as mulheres buscam homens que olham para o futuro e pensam em uma carreira próspera, família e sucesso no amor. Elas querem alguém com perspectivas e sonhos.

6. A vontade de viver

Por último, elas querem homens com coragem correndo nas veias e vontade de viver. As mulheres gostam de homens interessantes, com uma boa bagagem cultural e instinto de aventura.

