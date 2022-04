Descubra por que a maioria das mulheres têm medo de barata

Imagine a cena: uma mulher aos berros com medo de uma criatura monstruosa. A criatura: uma barata. Quem ou o que é capaz de explicar o porquê as mulheres têm medo de barata?

De acordo com a Revista Super Interessante, um estudo realizado no Hospital das Clínicas de São Paulo mostrou que, de fato, as mulheres têm duas vezes mais transtornos fóbico-ansiosos do que os homens. E isso encaixa no medo dos insetos.

Mas calma que vamos explicar melhor! Biologicamente, o processo que desencadeia um medo exagerado, ou fobia, é igual nos homens e nas mulheres.

Segundo a psicologia, é como se projetarmos um aspecto indesejado de si mesmo em um objeto externo, o que passamos a temer. E entenda, tudo está em nosso subconsciente, ou seja, de alguma forma “escolhemos” onde depositar sua fobia.

Mas afinal, por que as mulheres têm medo de barata?

Vivemos em uma sociedade que, indiretamente, obriga os homens a manter uma pose de “machão” “imbatível” e “mais forte”, não é mesmo?

Por isso, não é que eles não tenham medo de barata, é que eles elegem outros bichos mais ferozes para ter medo. Por exemplo, cobras, onças e assim por diante.

Outro ponto é que, de acordo com a psicanálise, o medo é uma projeção de algum conflito interno que possuímos. Assim, para muitas mulheres, as baratas são seres sujos e rastejantes, que remetem a ideia de que o ambiente também está sujo.

Além disso, a barata é vista como uma intrusa dentro de casa, que, culturalmente, é um espaço feminino. Pode reparar que no mato ninguém tem medo de barata. As índias, por exemplo, nem ligam para elas.

Por fim, a última justificativa que a Revista Super Interessante nos traz é que as crenças de uma sociedade também podem desenvolver esse medo. Assim, é como se o coletivo conduzisse todas as mulheres a terem medo desse inseto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!