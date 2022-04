Em outubro, concessionária responsável pela BR-153 deve implantar mais nove praças de pedágio

Os motoristas que trafegam pelas BRs-153, 080 e 414 terão mais nove praças de pedágio à frente no trecho entre Goiás e Tocantins a partir de outubro.

A Ecovias do Araguaia, empresa que assumiu a concessão das rodovias, já trabalha na construção das estruturas. Para o condutor que fará todo o trajeto entre Anápolis e Aliança do Tocantins, a viagem sairá cerca de R$ 60 mais cara.

A concessionária iniciou a operação no dia 6 de abril com uma série de atribuições exigidas no contrato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Entre eles está a duplicação de todos os 620 quilômetros da BR-153 no trecho concedido. Ao Portal 6, a empresa disse que as obras vão terminar apenas em 2046.

O cronograma prevê 69,6 quilômetros duplicados até 2027, entre Campinorte e Nova Glória. A Ecovias do Araguaia diz que, em 2031, já haverá a duplicação de 357 quilômetros. O segundo ciclo de obras começa em 2039 e vai até 2046, com os 265 quilômetros restantes.

Investimentos

A concessionária também informou que, ao longo dos 35 anos que tomará conta dos trechos goianos, a previsão é de investimento de R$ 14 bilhões, sendo R$ 7,8 bilhões com obras e o restante com custos operacionais.

A empresa destaca que os principais investimentos serão para duplicações dos trechos atendidos, novas faixas adicionais, acessos, retornos, dispositivos de interseção e passagens inferiores, e para novas pistas no Contorno de Corumbá.

Os cuidados também serão aplicados em trechos urbanos, com a construção de vias marginais, implantação de pontos de ônibus, iluminação das travessias de pedestres e implantação de passarelas para pedestres em trechos urbanos.

Segundo levantamento realizado pela Ecovias do Araguaia para o Portal 6, desde que assumiram os trechos, já foram recuperados mais de 110 quilômetros da malha rodoviária.

Além disso, até o momento, já foram instaladas mais de 1.135 unidades de marcos quilométricos, 200 placas de sinalização instaladas e mais de 800 quilômetros de rodovia foram roçados.