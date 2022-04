Prefeitura de Anápolis inicia curso de primeiros socorros para que os servidores aprendam salvar vidas

Os servidores da saúde e da educação estão em treinamento para prestar primeiros socorros em casos de urgência. A preparação foi iniciada na última semana, e terá continuidade nesta terça-feira (26) e também na quinta (28).

Ministrado pela Escola de Administração Municipal (EMA), o curso é uma maneira de preparar os profissionais em caso de uma eventualidade no espaço de trabalho. Desse modo, os servidores estarão prontos para ajudar até o momento que o serviço de emergência chegue até o local.

Alessandro Rodrigues de Moraes é enfermeiro do Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e faz o alerta para importância do conhecimento da prática de primeiro socorros.

“A pessoa que tem contato direto com o público, como é o caso das áreas de saúde e educação, devem saber identificar o problema e prestar a ajuda necessária até a chegada da viatura. Dar o suporte básico de vida é uma responsabilidade de todos.” afirmou o palestrante.

O treinamento está sendo realizado no miniauditório do Parque Ipiranga. A ideia é que a EAM realize o curso novamente em novembro para outros servidores da Prefeitura de Anápolis.