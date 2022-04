Estudante goiano vê esforço ser recompensado e ganha quase R$ 1 milhão para estudar nos EUA

O jovem goiano de 18 anos, João Victor Ataides, é o mais novo aprovado para estudar na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York (NYU). Com uma bolsa integral de quase R$ 1 milhão de reais, o estudante irá começar as aulas em setembro de 2022 no curso de estudos performativos.

Natural de Goiânia, João Victor mudou-se na infância para Matrinchã, região Oeste do Estado, onde estudou até o final do ensino fundamental. Sempre aluno de escola pública, o jovem, a partir do segundo ano do ensino médio, conseguiu bolsas parciais para estudar na capital e em Aparecida.

A dedicação intensa aos estudos e a diversos outros projetos, possibilitou que João Victor ficasse em 2019, entre os 6,6% de candidatos que tiveram nota acima de 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com 960 pontos.

João Victor também foi embaixador na iniciativa #TMJUnicef da Unicef Brasil, e realizou uma importante pesquisa em que abordou a perspectiva de Goiás em meio a o Golpe Militar de 1964. O projeto foi conjunto ao Head Teaching Fellow da Universidade de Harvard, Vladimir Petrovic.

O estudante vai para Nova York em agosto e as aulas começam no início de setembro. A bolsa conquistada por João Victor, contempla gastos com moradia, alimentação, os cursos e materiais que precisar para concluir os estudos.

A NYU foi fundada em 1831 e coordena programas de estudo em 25 países. São mais de 400 cursos em graduação e pós-graduação fornecidos pela universidade. A renomada instituição, acumula prêmios como personalidades premiadas com o Oscar, 38 vencedores do Prêmio Nobel e mais de 30 prêmios Pulitzer.