Motocicletas batem de frente e um dos condutores morre na hora em Anápolis

Dois homens se envolveram em um acidente, no início da noite desta quarta-feira (27), na Avenida Souzânia, no Residencial Jandaia, região Noroeste de Anápolis.

Em contato com as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Portal 6 confirmou que eles estavam em duas motos diferentes e bateram de frente.

Uma das vítimas veio a óbito no local e a outra foi levada inconsciente e com fratura exposta para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Segundo a corporação, os dois homens ainda não foram identificados e, por isso, não puderam dar mais informações sobre o quadro de saúde do sobrevivente.

A Polícia Civil foi acionada para apurar as condições do acidente e, a partir de uma perícia, identificar os motivos e possíveis responsáveis.