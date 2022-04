O WhatsApp está testando uma nova função que todo mundo gostaria de começar a usar. Neste caso, a novidade é que o usuário poderá ocultar o status de “visto por último” para contatos específicos do aplicativo.

Para quem não está familiarizado com o app, o recurso mostra o horário do último acesso de uma conta no mensageiro.

Dessa forma, por questões de segurança e privacidade, muitos usuários optam por ocultar essa informação de todos os amigos ou desconhecidos.

Portanto, com a nova ferramenta, será possível escolher para quais pessoas, entre seus contatos, o status não será exibido.

Assim, é possível garantir que aquele usuário incômodo, que não para de te mandar mensagens, ou alguém que você queira deixar no seu passado não te incomodem quando você estiver mexendo no WhatsApp.

Chega nova função no WhatsApp que todo mundo gostaria de começar a usar

Vale lembrar que o “Visto Por Último” é diferente do Status “Online”, que é configurado de forma separada.

Sendo assim, este último também pode ser ajustado de três formas, podendo aparecer para “Todos os Meus Contatos”, “Meus contatos, exceto” e “Compartilhar somente com”.

Além disso, entre as novas funcionalidades estariam ainda algumas mudanças relativas às configurações de privacidade da foto e da bio – aquele textinho que a pessoa pode utilizar para se identificar ou passar uma mensagem para os outros contatos.

No entanto, ainda não há previsão ou alguma garantia a respeito o lançamento da novidade na versão principal do app. Isso porque ele vem sendo testado no WhatsApp Beta, aplicativo destinado para experimentações da empresa.

A ferramenta está sendo testada desde o dia 16 de abril entre os usuários da versão secundária do aplicativo gerido pela empresa Meta, nova denominação do conglomerado Facebook Inc., criado por Mark Zuckerberg.

