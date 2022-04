Inacreditável acontece durante consulta com dentista e paciente vai parar no hospital

Imagine só marcar uma consulta de rotina com um dentista e ter de parar no hospital com um objeto metálico preso no pulmão? Parece inacreditável, mas o caso aconteceu com um homem em Illinois (EUA).

Tom Jozsi, de 60 anos, foi a vítima da situação absurda. Ele estava passando por um procedimento de obturação no dente, quando sentiu tosses e desconfortos.

A princípio, o dentista acreditou que o paciente tivesse engolido o objeto. No entanto, para a surpresa de todos, ele inalou o utensílio e acabou ficando com o ferro de 2,5 cm preso no pulmão.

“Na verdade, eu nem senti que estava caindo. A única coisa que senti foi um pouco de tosse. Quando fizeram o exame entenderam tudo: ‘Você não o engoliu. Você o inalou’”, contou durante uma entrevista à emissora Khou.

O médico responsável pelo caso, Abdul Alraiyes, revelou à imprensa local que, devido à profundidade, seria impossível retirar o objeto por meio de endoscópio comum.

Para a sorte do paciente, um novo equipamento projetado para detectar tipos de câncer precocemente pôde ser eficiente na retirada do corpo estranho do pulmão da vítima.

Com sucesso, Tom pôde voltar para casa emocionado. “Nunca fiquei mais feliz do que quando abri os olhos e o vi com um sorriso sob aquela máscara sacudindo um pequeno recipiente de plástico com a ferramenta”.