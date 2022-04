Motociclista morre após ser atingido por carro que desrespeitou sinalização de trânsito

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira (28), no cruzamento da Avenida Padre Wendel com a Rua 14, no Setor São José, em Goiânia.

De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o condutor de um carro, de 38 anos, não respeitou o “pare” e colidiu com uma moto.

Com o impacto da batida, o veículo capotou e o motorista ficou preso nas ferragens, tendo sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor da motocicleta foi identificado como Gustavo da Cruz Saturnino, de 19 anos. Após o acidente, ele foi levado pelos militares ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A investigação do caso ficará a cargo da DICT.