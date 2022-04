Baixista que trabalhava com Marília Mendonça revela estar passando por dificuldades após morte da cantora

Ex-baixista da cantora Marília Mendonça, Luís Vagner da Silva Santos, de 45 anos, disse estar passando por dificuldades após a morte da artista.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o musicista afirmou que a Covid-19 e a morte da cantora provocaram uma crise econômica na vida dele.

“Ainda hoje, eu estou vivendo de freelance e fazendo algumas coisas aqui em Goiânia, mas estou precisando muito saudar algumas coisas que ficaram para trás”, desabafa.

Para tentar contornar a situação delicada em que vive, Luís Vagner anunciou que está fazendo uma rifa de uma guitarra semiacústica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍS SANTOS BASS (@luissantosbass)

Ao todo, são 200 rifas no valor de R$ 50 cada. Com as vendas, o guitarrista pretende arrecadar R$ 10 mil. A rifa pode ser comprada acessando a página do músico no Instagram (@luissantosbass).

Marília Mendonça faleceu no dia 05 de novembro do ano passado, após sofrer um acidente de aéreo quando estava a caminho do aeroporto de Caratinga (MG).