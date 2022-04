Trabalhador tem perna amputada após grave acidente com máquina de moer

No final da tarde desta sexta-feira (29) uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros de Jaraguá, cidade no Centro de Goiás, precisou ser acionada às pressas para atender uma vítima que ficou com a perna presa em uma máquina de moer.

Os militares receberam um chamamento por volta das 16h50 para socorrer o homem de 54 anos, que trabalhava na Fazenda Cachoeira, zona rural do município.

Após cerca de duas horas de operação, a vítima conseguiu ser resgatada pelos bombeiros e foi retirada do equipamento agrícola.

No entanto, devido à gravidade do acidente, a perna que ficou presa à máquina precisou ser parcialmente amputada.

Logo em seguida, o homem foi transportado ao Hospital Estadual de Jaraguá para receber tratamento médico.