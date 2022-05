Caminhão carregado de cachaça pega fogo em Goiás e internautas decretam luto: “era da boa”

Diversos internautas decretaram um dia de luto após um caminhão carregado de cachaça 51 pegar fogo, na tarde de sábado (30), na BR-153, entre Anápolis e Jaraguá.

No baú haviam 12 paletes contendo garrafas da bebida, que, segundo o Corpo de Bombeiros, ficaram destruídos pelas chamas.

O incêndio repercutiu nas redes sociais, onde diversos usuários brincaram com a situação. “Nossa e era só da boa”, disseram.

“Que tragédia. Começamos o mês com uma notícia péssima dessas”, escreveu um internauta. “Um minuto de silêncio! Cenas de dor e sofrimento”, comentou outro.

Também houveram aqueles que se preocuparam com o motorista do caminhão.

“Deus abençoe que o caminhoneiro não tenha sofrido nada e que sua ferramenta de trabalho seja assegurada, pois perder um bem numa época come essa não é fácil”, afirmou.

De acordo com os bombeiros, ninguém se feriu e o incêndio combatido com ajuda de caminhão de incêndio da empresa Ecovias do Araguaia, que usaram 8 mil litros de água.