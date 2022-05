O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste domingo (1º) para atender um acidente com vítima fatal, na zona rural de Crixás, no Noroeste de Goiás.

De acordo com os militares, Valmiro Gomes Ribeiro, de 57 anos, estava dirigindo e, ao passar por uma ponte, acabou perdendo o controle do veículo e colidiu com a cabeceira.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas na queda o veículo capotou e o motorista ficou preso nas ferragens.

Antes da chegada da corporação, equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Rodoviária Estadual estavam no local.

Após a remoção de dentro do veículo, o corpo foi entregue ao IML para a realização da perícia.