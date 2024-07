Jovem que perdeu as mamas após ser enganada por suposta esteticista revela detalhes do caso

“Nada melhorava minha infecção e, para cessá-la, os médicos optaram por fazer a mastectomia para retirada das mamas. O produto PMMA foi para o pulmão, minha saturação ficou muito baixa e eu precisei de oxigênio”, conta Moema.

Investigação

A enfermeira está sob a mira da Polícia Civil (PC) desde julho do ano passado, após três pacientes ficarem com o rosto deformado após realizarem procedimentos estéticos com a mesma. Após investigações, ela foi indiciada, ao total, em nove inquéritos.

Apesar de ter graduação em enfermagem, Marcilane se apresentava nas redes sociais como pós-graduada em dermatologia estética, mas, às autoridades, admitiu que nunca concluiu o curso.

Após a repercussão do caso, o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) afirmou ter instaurado um Processo Ético Disciplinar para apuração da conduta da profissional.

O que diz a acusada

Ao G1, a defesa da enfermeira afirmou que a cliente teve a prisão convertida para domiciliar ainda no dia 11 de julho, mesma data na qual foi presa. Além disso, informou que, durante as buscas, nenhum ilícito foi encontrado pelas autoridades e destacou que a investigada permanece à disposição para qualquer outro esclarecimento.

