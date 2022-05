O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, ou IPVA, é um imposto brasileiro que incide sobre a propriedade de veículos. Ele é um tributo estadual, isso significa que os estados e o Distrito Federal têm competência para instituí-lo. Anualmente, essa é uma das principais taxas que preocupam os motoristas, todavia, por mais que seja obrigatório, existem alguns fatores que deixam alguns veículos isentos de IPVA.

Mas, vale lembrar que quitar o IPVA é muito importante, visto que se ele estiver atrasado, o condutor não consegue fazer o licenciamento do carro.

Mas vamos saber quem são os sortudos isentos desse pagamento!

Afinal, quem vai ficar com o IPVA grátis no próximo ano?

De acordo com as regras, essa isenção é dada conforme o tempo de fabricação do veículo e cada estado estipula seu prazo. Veja:

10 anos: Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima

15 anos: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins

18 anos: Mato Grosso

Carros fabricados até o dia 31 de dezembro de 2000: Alagoas

20 anos: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul

Veículos fabricados até 1985: Santa Catarina

Redução Progressiva: Minas Gerais e Pernambuco

30 veículos que ficarão isentos de IPVA a partir de 2023 e pouca gente sabe:

Audi A3 2010

Chevrolet Astra 2010

Citroën C3 2010

Citroën C4 Pallas 2012

Audi A3 2007

BMW Z4 2007

Fiat Brava 2007

Ford Ka 2007

VW Gol

GM Corsa

GM Celta

Fiat Siena

Chevrolet Vectra Challenge

Chevrolet Montana Sport

Fiat Stilo Schumacher

Fiat Fiorino 2002

Fiat Uno 2002

Fiat Stilo Schumacher Season 2006

Jeep Wrangler 2002

Toyota Hilux 2002

Toyota Corolla SE-G 2003

Chevrolet Chevette 1985

Dodge Dart 1970

Volkswagen Fusca 1985

Willys Rural Pickup 1966

Ford Model A 1929

Volkswagen Fusca 1961

Volkswagen Passat 1979

Ford Belina 1973

Chevrolet Cobalt LTZ 2012

