Liberada nova forma de pagamento do IPVA em Goiás

Os motoristas goianos já podem acessar os novos boletos para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

As guias de pagamento foram disponibilizadas, nesta quarta-feira (27), e estão atualizadas com a nova forma de parlamento, que, a partir desde ano, poderá ser feito em até oito vezes.

Mesmo os motoristas que já pagaram a primeira parcela do IPVA, poderão dividir o restante do imposto em até oito vezes (a depender do final da placa do veículo).

Por exemplo, os donos de placas que terminam em 1 e 2 poderão parcelar o imposto em até cinco vezes; 3, 4 ou 5 em até seis vezes; 6, 7 e 8 em até sete vezes e, por fim, com final em 09 ou 0 em até oito vezes.

Segundo a Secretaria da Economia de Goiás, o novo calendário se estenderá de maio a dezembro deste ano e o licenciamento do veículo no Detran-GO continuará sendo feito na última parcela.

Ao todo, cerca de 1,3 milhões de goianos serão beneficiados com o novo parcelamento e 441 mil proprietários ainda terão descontos de 5% a 10% no imposto por participarem do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG).