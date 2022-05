Primeira semana de operação contra a dengue registra números alarmantes em Goiânia

Uma semana após decretar situação de emergência e iniciar uma operação para combater o avanço da dengue, a Prefeitura de Goiânia já registrou mais de 200 irregularidades no município.

Ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) enviou um levantamento das ações realizadas pela força-tarefa desde a última terça-feira (26), quando as movimentações começaram na cidade.

Conforme os dados, foram 1.090 visitas de fiscalização realizadas, sendo aplicadas 44 intimações aos proprietários, com prazo determinado para que eliminem focos e criadouros do mosquito.

Já em lugares onde a situação estava mais grave, foram realizadas 170 autuações, em que os donos dos imóveis podem pagar multas que vão de R$ 2.608,81 a R$ 26.088,15.

Além disso, a pasta contou com ajuda da Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg) para realizar oito remoções de entulhos de lugares abandonados, potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti.