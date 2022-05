Saindo de pastelaria, jovem é alvo de tiros por bater em veículo parado

Um pequeno acidente de trânsito, registrado neste domingo (1º), quase terminou em uma grande fatalidade, nas proximidades de uma pastelaria, em Goiânia.

Tudo começou quando um grupo de amigos estaria saindo do estabelecimento e, quando o condutor do veículo, de 23 anos, estava dando ré, acabou batendo em um carro parado.

Imediatamente, eles teriam descido para ver o que poderia ser feito para reparar os danos causados, mas o responsável pelo automóvel atingido, de 45 anos, já teria aparecido extremamente nervoso.

Com ele estavam cerca de mais quatro pessoas, sendo que uma delas estaria armada e teria até levantado a blusa para mostrar o objetivo.

O dono do carro exigiu uma quantia de R$ 300 dos jovens para custear os reparos no veículo, mas passou a ameaçar a fazer “uma merda” porque os mais jovens estariam com problemas nos aplicativos e, consequentemente, com dificuldades para realizar a transferência.

Assustado, um dos rapazes que estava com os amigos na pastelaria decidiu se afastar para se proteger enquanto a situação era resolvida. Foi quando ele ouviu cerca de três disparos de arma de fogo.

Posteriormente, ficou sabendo que o amigo, que estava na direção e que colidiu com o carro do homem, teria sido atingido e levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Por isso, decidiu procurar uma delegacia da Polícia Civil, que registrou o caso como tentativa de homicídio e ficará responsável pela investigação.