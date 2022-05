Anápolis deverá sofrer drástico choque na zeladoria e limpeza da cidade

Novamente no cargo há pouco mais de uma semana, Wederson Lopes tem a missão de reverter uma das principais queixas ouvidas pelo prefeito Roberto Naves: a zeladoria de praças, parques e canteiros públicos.

A seção Rápidas apurou que o incômodo do chefe do Executivo foi tanto que, além do secretário, a diretoria da Secretaria do Meio Ambiente e Planejanento Urbano também foi chamada no gabinete.

A cobrança teria sido dura e o ultimato dado pelo prefeito também. Ele não quer mais que esse tipo de reclamação apareça em pesquisa nem em rede social ou por abordagem de popular na rua.

O corte de árvores indiscriminado, e aparentemente sem justificativa, também tem de acabar.

Missão 1

Membros do Governo do Estado também estão com uma missão: a de promover mais forte e enfaticamente os feitos da Gestão Caiado no interior.

O discurso alinhado é o de que, mais que programas sociais, foram gerados empregos mesmo com a pandemia.

Missão 2

Lideranças do MDB, sobretudo às mais ligadas ao presidente da legenda, Daniel Vilela, também foram imbuídas da mesma missão pelo partido.

Resposta

A medida também serve como resposta às andanças que Gustavo Mendanha tem feito pelos rincões de Goiás nessa fase mais hard da pré-campanha.

Nota 10

Para o anapolino Mayke Velasco, que no último final de semana foi o vencedor de um dos mais importantes campeonatos de fisiculturismo.

Nota Zero

Para a SEMOB de Goiânia. Obras sempre são necessárias, mas as herdadas da gestão Iris Rezende parecem que não terminam nunca.